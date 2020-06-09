Венедіктова вважає перспективною справу про походження картин Порошенка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає перспективною справу про картини з колекції колишнього Президента Петра Порошенка, яке розслідує Держбюро розслідувань.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені здається, це цікава справа про коло учасників, походження картин і джерел їх придбання", - сказала Венедиктова.

Вона впевнена, що для того, щоб максимально здешевити роботу слідчих, зацікавленими особами був піднятий інформаційний шум з цього приводу.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка в музеї Івана Гончара в столиці.

ДБР не вилучатиме картини з колекції Порошенка в музеї Гончара.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова отримує зарплату генпрокурора на руки у розмірі 38 тис. гривень, але її не вистачає цієї зарплати.