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09 червня 2020, вівторок, 14:15 9
Силові структури 2020-06-09T14:45:02+03:00
Українські Новини
Венедіктова вважає перспективною справу про походження картин Порошенка

Венедіктова вважає перспективною справу про походження картин Порошенка

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Петро Порошенко, Ірина Венедіктова, картини Порошенка
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Ірина Венедиктова. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає перспективною справу про картини з колекції колишнього Президента Петра Порошенка, яке розслідує Держбюро розслідувань.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені здається, це цікава справа про коло учасників, походження картин і джерел їх придбання", - сказала Венедиктова.

Вона впевнена, що для того, щоб максимально здешевити роботу слідчих, зацікавленими особами був піднятий інформаційний шум з цього приводу.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка в музеї Івана Гончара в столиці.

ДБР не вилучатиме картини з колекції Порошенка в музеї Гончара.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова отримує зарплату генпрокурора на руки у розмірі 38 тис. гривень, але її не вистачає цієї зарплати.

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