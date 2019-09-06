Легализация оружия: Зеленский ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в государстве, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.

Об этом говорится в его ответе на петицию, передают Українськi Новини.

"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил он.

Петиция была зарегистрирована председателем наблюдательного совета всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" и поддержана более 25 тыс. граждан.

Президент поблагодарил автора петиции, членов "Украинской ассоциация владельцев оружия", а также подписантов петиции за ее подержку.

"Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - пообещал Зеленский.

Он добавил, что из-за длительного проведения Россией военной агрессивной политики в отношении Украины, и проведения боевых действий на Востоке большое количество оружия находится в незаконно обороте.

В связи с этим глава государства считает, что комплексное и профессиональное изучение ситуации, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности, может стать основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе предвыборной кампании по президентским выборам Зеленский был против легализации оружия, но за разрешение на использования марихуаны в медицинских целях.

Вслед за Зеленским Петр Порошенко высказался об легализации оружия.

В 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

С начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.

В конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.