Легализация оружия: Зеленский ответил на петицию

Президент Владимир Зеленский в ответ на электронную петицию об унормировании оборота оружия в государстве, в том числе короткоствольного, и права на его применение в целях защиты заявил, что считает легализацию преждевременной.\r\nОб этом говорится в его ответе на петицию, передают Українськi Новини.\r\n"Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - ответил он.\r\nПетиция была зарегистрирована председателем наблюдательного совета всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" и поддержана более 25 тыс. граждан.\r\nПрезидент поблагодарил автора петиции, членов "Украинской ассоциация владельцев оружия", а также подписантов петиции за ее подержку.\r\n"Высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы", - пообещал Зеленский.\r\nОн добавил, что из-за длительного проведения Россией военной агрессивной политики в отношении Украины, и проведения боевых действий на Востоке большое количество оружия находится в незаконно обороте.\r\nВ связи с этим глава государства считает, что комплексное и профессиональное изучение ситуации, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности, может стать основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ходе предвыборной кампании по президентским выборам Зеленский был против легализации оружия, но за разрешение на использования марихуаны в медицинских целях.\r\nВслед за Зеленским Петр Порошенко высказался об легализации оружия.\r\nВ 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.\r\nС начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.\r\nВ конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.