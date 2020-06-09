До "Борисполя" знову буде ходити поїзд-експрес, але за скороченим розкладом

Поки авіакомпанії повертають авіаційний трафік у докарантинних масштабах і відновлюють перельоти в Україну і з неї, акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила частково відновити курсування експресу за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль" з 15 червня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Іван Юрик, який тимчасово виконує обов'язки голови правління "Укрзалізниці" передають Українські Новини.

"Щодо експреса в міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на першому етапі ми частково відновлюємо його дотримання з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати й кількість рейсів експреса в добу", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін вирішив відновити внутрішні авіаперельоти з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

"Укрзалізниця" з 17 березня тимчасово припинило курсування експресу за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль".

Одразу кілька країн готуються відновити авіасполучення з Україною. Велика частина з них зробить це в кінці червня або на початку липня.

Авіакомпанія SkyUp не планує підвищувати вартість квитків після відновлення регулярних рейсів.