SkyUp відновить авіарейси після карантину з меншою частотою

Авіакомпанія SkyUp не планує підвищувати вартість квитків після відновлення регулярних рейсів в той час, як Ryanair влітку відновить 24 з 47 маршрутів з України.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба авіакомпанії.

"За вартыстю квитків - поки не планували підвищувати ціни. Однак куди будемо літати і якою буде польотна програма, поки невідомо", - сказали в SkyUp.

Пресслужба зазначила, що при перебронировании квитків на більш пізні дати пасажиру доплачувати не потрібно, навіть якщо тариф не передбачає зміни дати квитка.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, з 15 червня відновлення польотів буде з меншими обсягами і частотою, ніж планувалося до спалаху коронавірусу.

Наголошується, що відновлення і нарощування маршрутної мережі багато в чому залежить від того, як швидко інші, насамперед європейські, країни будуть готові відновлювати авіасполучення з Україною.

При цьому для відновлення внутрішніх авіаперевезень компанії необхідна допомога держави, зокрема скасування ПДВ, для збереження доступних цін на квитки і розширення географії польотів.

З урахуванням відсутності офіційних повідомлень про можливі обмеження на в'їзд станом на 28 травня, у продажу доступні квитки з вильотом починаючи з 23 червня в Іспанію, Болгарію, Францію, Чехію, Італію, Вірменії, Португалії, Албанію, Ізраїль.

Напрямки Кіпр, Грузія і Греція недоступні до 30 червня, згідно з рішенням урядів цих країн щодо обмеження в'їзду іноземців.

Пресслужба заявила, що з 13 березня по 24 травня співробітники контакт-центру отримали та опрацювали 252 тис. звернень, проте неможливо виділити, які з них стосувалися повернення коштів і який відсоток з них був задоволений.

Як повідомляли Українські Новини, Україна планує відновити авіасполучення в липні. Деякі авіакомпанії вже відкрили продажу авіаквитків.

Тим часом, лоукостер Ryanair буде повертати гроші за скасовані авіарейси від 3 до 6 місяців.