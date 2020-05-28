Найближчим часом десятки країн відновлять авіасполучення. Опублікований список

З 1 червня Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, і вона не самотня у своїх спробах повернути авіаційний трафік в докарантинних масштабах. Міністерство закордонних справ України провело моніторинг планів зарубіжних країн щодо відновлення регулярного авіасполучення.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба "Украероруху".

Деякі країни не припиняли авіасполучення під час епідемії коронавірусу. Це Білорусь, Великобританія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт у Празі не працює), а також Катар, чий перевізник регулярно здійснював рейси в інші країни.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Інші країни припинили польоти, але зараз роздумують над їх відновленням. Це Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія, Туреччина, Естонія.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

З 15 червня відновлюють авіасполучення Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Коста-Ріка, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль.

Куба, Таїланд і Молдова будуть закриті до кінця червня. На початку липня повітряні коридори відкривають Домініканська Республіка і Вірменія.

Ряд країн повністю не припиняли авіасполучення, а просто обмежили його для деяких країн або осіб. Так, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США і Хорватія закрили авіакордони для іноземців. Данія перестала приймати рейси з країн, де складна епідеміологічна ситуація. Іспанія обмежила осіб щодо мети поїздки. В Італії і Канаді міжнародні рейси могли приймати лише кілька аеропортів.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Відновлення міжнародних рейсів з Китаєм залежить від планів конкретної авіакомпанії і поточного стану карантинних заходів у країні призначення. Фінляндія поки дозволяє здійснювати обмежена кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в Любляні, Маріборі і Портороже.

Але в ще більшій кількості країн поки не визначилися, коли відкривати авіасполучення. Україна, наприклад, планує це зробити 15 травня, але з обов'язковою умовою у вигляді 14-денної обсервації для всіх, хто прилітає.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Українські Новини, Україна і Туреччина починають переговори про відновлення авіарейсів і туризму.

Крім того, поромом з Туреччини додому повернулися 45 українців.

Також в Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ прибутку 400 пасажирів. На обсервацію погодилися двоє.