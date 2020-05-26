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26 травня 2020, вівторок, 15:33 11
Транспорт 2020-05-26T17:00:03+03:00
Українські Новини
Влітку Ryanair планує відновити тільки половину маршрутів з України. Перелік

Влітку Ryanair планує відновити тільки половину маршрутів з України. Перелік

Ярина Вацяк
Ryanair, Лоукост, Авіасполучення
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil
Ryanair Фото: faceboоk.com/airportboryspil

Лоукострер Ryanair планує відновити влітку польоти тільки за 24 з 47 українських напрямків утой час, як Україна має намір в червні відновлювати авіасполучення.

Про це свідчить аналіз оновленого розкладу авіакомпанії, повідомляє avianews.com.

На зимовий сезон 2020/2021 років перенесено перезапуск 17 напрямків, який почнеться в кінці жовтня, ще шість напрямків повністю вилучені з продажу на момент дослідження.

З Києва влітку Ryanair планує літати за 15 маршрутами з 25, зі Львова - за трьома з семи, з Одеси - за чотирма з семи, з Харкова - за одним з п'яти і з Херсона - за одним з трьох.

З продажу вилучено по два маршрути з Києва та Львова і за одним з Харкова і Херсона.

Майже всі відновлені влітку маршрути будуть обслуговуватися з частотою два рази на тиждень. Польоти один раз на тиждень будуть виконуватися на лініях з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце. Три рази на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень - з Києва в Штутгарт.

Інформацію про дату перезапуску рейсів слід розглядати як плани авіакомпанії, які можуть бути скориговані у зв'язку з обмеженнями різних країн. Наприклад, Ryanair хоче відновити польоти з Києва до Іспанії в червні, проте іспанський уряд планує зняти обмеження на в'їзд іноземних туристів тільки з 1 липня.

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Києва:

  • Відень: липень, 3 рази на тиждень
  • Софія: кінець жовтня
  • Пафос: липень, 1 раз на тиждень
  • Берлін: червень, 2 рази на тиждень
  • Дюссельдорф-Веце: продажі закриті
  • Франкфурт-Хан: кінець жовтня
  • Карлсруе / Баден-Баден: кінець жовтня
  • Нюрнберг: продажі закриті
  • Штутгарт: серпень, 4 рази на тиждень
  • Афіни: липень, 2 рази на тиждень
  • Дублін: липень, 2 рази на тиждень
  • Вільнюс: липень, 2 рази на тиждень
  • Бидгощ: кінець жовтня
  • Гданськ: липень, 2 рази на тиждень
  • Катовіце: липень, 2 рази на тиждень
  • Краків: липень, 2 рази на тиждень
  • Познань: кінець жовтня
  • Варшава-Модлін: кінець жовтня
  • Вроцлав: кінець жовтня
  • Братислава: кінець жовтня
  • Барселона: червень, 2 рази на тиждень
  • Мадрид: червень, 2 рази на тиждень
  • Валенсія: липень, 1 раз в тиждень, з серпня - 2 рази на тиждень
  • Лондон: липень, 2 рази на тиждень
  • Манчестер: 2 рази на тиждень

Дати перезапуску рейсів Ryanair зі Львова:

  • Дюссельдорф-Веце: продажі закриті
  • Меммінген: липень, 1 раз на тиждень
  • Будапешт: липень, 2 рази на тиждень
  • Краків: кінець жовтня
  • Познань: продажу закриті
  • Варшава-Модлін: кінець жовтня
  • Лондон: липень, 2 рази на тиждень

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Одеси:

  • Краків: кінець жовтня
  • Берлін: серпень, 2 рази на тиждень
  • Будапешт: липень, 2 рази на тиждень
  • Гданськ: липень, 2 рази на тиждень
  • Катовіце: липень, 2 рази на тиждень
  • Познань: кінець жовтня
  • Вроцлав: кінець жовтня

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Харкова:

  • Будапешт: липень, 2 рази на тиждень
  • Вільнюс: кінець жовтня
  • Краків: кінець жовтня
  • Познань: кінець жовтня
  • Варшава: продажу закриті
  • Дати перезапуску рейсів Ryanair з Херсона:
  • Відень: серпень, 2 рази на тиждень
  • Катовіце: продажі закриті
  • Краків: кінець жовтня

Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів.

Тим часом, в Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту.

Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов.

Тем временем, в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.

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