Влітку Ryanair планує відновити тільки половину маршрутів з України. Перелік

Лоукострер Ryanair планує відновити влітку польоти тільки за 24 з 47 українських напрямків утой час, як Україна має намір в червні відновлювати авіасполучення. Про це свідчить аналіз оновленого розкладу авіакомпанії, повідомляє avianews.com. На зимовий сезон 2020\/2021 років перенесено перезапуск 17 напрямків, який почнеться в кінці жовтня, ще шість напрямків повністю вилучені з продажу на момент дослідження. З Києва влітку Ryanair планує літати за 15 маршрутами з 25, зі Львова - за трьома з семи, з Одеси - за чотирма з семи, з Харкова - за одним з п'яти і з Херсона - за одним з трьох. З продажу вилучено по два маршрути з Києва та Львова і за одним з Харкова і Херсона. Майже всі відновлені влітку маршрути будуть обслуговуватися з частотою два рази на тиждень. Польоти один раз на тиждень будуть виконуватися на лініях з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце. Три рази на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень - з Києва в Штутгарт. Інформацію про дату перезапуску рейсів слід розглядати як плани авіакомпанії, які можуть бути скориговані у зв'язку з обмеженнями різних країн. Наприклад, Ryanair хоче відновити польоти з Києва до Іспанії в червні, проте іспанський уряд планує зняти обмеження на в'їзд іноземних туристів тільки з 1 липня. Дати перезапуску рейсів Ryanair з Києва: Відень: липень, 3 рази на тиждень Софія: кінець жовтня Пафос: липень, 1 раз на тиждень Берлін: червень, 2 рази на тиждень Дюссельдорф-Веце: продажі закриті Франкфурт-Хан: кінець жовтня Карлсруе \/ Баден-Баден: кінець жовтня Нюрнберг: продажі закриті Штутгарт: серпень, 4 рази на тиждень Афіни: липень, 2 рази на тиждень Дублін: липень, 2 рази на тиждень Вільнюс: липень, 2 рази на тиждень Бидгощ: кінець жовтня Гданськ: липень, 2 рази на тиждень Катовіце: липень, 2 рази на тиждень Краків: липень, 2 рази на тиждень Познань: кінець жовтня Варшава-Модлін: кінець жовтня Вроцлав: кінець жовтня Братислава: кінець жовтня Барселона: червень, 2 рази на тиждень Мадрид: червень, 2 рази на тиждень Валенсія: липень, 1 раз в тиждень, з серпня - 2 рази на тиждень Лондон: липень, 2 рази на тиждень Манчестер: 2 рази на тиждень Дати перезапуску рейсів Ryanair зі Львова: Дюссельдорф-Веце: продажі закриті Меммінген: липень, 1 раз на тиждень Будапешт: липень, 2 рази на тиждень Краків: кінець жовтня Познань: продажу закриті Варшава-Модлін: кінець жовтня Лондон: липень, 2 рази на тиждень Дати перезапуску рейсів Ryanair з Одеси: Краків: кінець жовтня Берлін: серпень, 2 рази на тиждень Будапешт: липень, 2 рази на тиждень Гданськ: липень, 2 рази на тиждень Катовіце: липень, 2 рази на тиждень Познань: кінець жовтня Вроцлав: кінець жовтня Дати перезапуску рейсів Ryanair з Харкова: Будапешт: липень, 2 рази на тиждень Вільнюс: кінець жовтня Краків: кінець жовтня Познань: кінець жовтня Варшава: продажу закриті Дати перезапуску рейсів Ryanair з Херсона: Відень: серпень, 2 рази на тиждень Катовіце: продажі закриті Краків: кінець жовтня Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів. Тим часом, в Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту. Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов. Тем временем, в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.