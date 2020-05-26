Влітку Ryanair планує відновити тільки половину маршрутів з України. Перелік

Лоукострер Ryanair планує відновити влітку польоти тільки за 24 з 47 українських напрямків утой час, як Україна має намір в червні відновлювати авіасполучення.

Про це свідчить аналіз оновленого розкладу авіакомпанії, повідомляє avianews.com.

На зимовий сезон 2020/2021 років перенесено перезапуск 17 напрямків, який почнеться в кінці жовтня, ще шість напрямків повністю вилучені з продажу на момент дослідження.

З Києва влітку Ryanair планує літати за 15 маршрутами з 25, зі Львова - за трьома з семи, з Одеси - за чотирма з семи, з Харкова - за одним з п'яти і з Херсона - за одним з трьох.

З продажу вилучено по два маршрути з Києва та Львова і за одним з Харкова і Херсона.

Майже всі відновлені влітку маршрути будуть обслуговуватися з частотою два рази на тиждень. Польоти один раз на тиждень будуть виконуватися на лініях з Києва в Пафос і Валенсію, зі Львова в Дюссельдорф-Веце. Три рази на тиждень Ryanair буде літати з Києва до Відня, чотири рази на тиждень - з Києва в Штутгарт.

Інформацію про дату перезапуску рейсів слід розглядати як плани авіакомпанії, які можуть бути скориговані у зв'язку з обмеженнями різних країн. Наприклад, Ryanair хоче відновити польоти з Києва до Іспанії в червні, проте іспанський уряд планує зняти обмеження на в'їзд іноземних туристів тільки з 1 липня.

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Києва:

Відень: липень, 3 рази на тиждень

Софія: кінець жовтня

Пафос: липень, 1 раз на тиждень

Берлін: червень, 2 рази на тиждень

Дюссельдорф-Веце: продажі закриті

Франкфурт-Хан: кінець жовтня

Карлсруе / Баден-Баден: кінець жовтня

Нюрнберг: продажі закриті

Штутгарт: серпень, 4 рази на тиждень

Афіни: липень, 2 рази на тиждень

Дублін: липень, 2 рази на тиждень

Вільнюс: липень, 2 рази на тиждень

Бидгощ: кінець жовтня

Гданськ: липень, 2 рази на тиждень

Катовіце: липень, 2 рази на тиждень

Краків: липень, 2 рази на тиждень

Познань: кінець жовтня

Варшава-Модлін: кінець жовтня

Вроцлав: кінець жовтня

Братислава: кінець жовтня

Барселона: червень, 2 рази на тиждень

Мадрид: червень, 2 рази на тиждень

Валенсія: липень, 1 раз в тиждень, з серпня - 2 рази на тиждень

Лондон: липень, 2 рази на тиждень

Манчестер: 2 рази на тиждень

Дати перезапуску рейсів Ryanair зі Львова:

Дюссельдорф-Веце: продажі закриті

Меммінген: липень, 1 раз на тиждень

Будапешт: липень, 2 рази на тиждень

Краків: кінець жовтня

Познань: продажу закриті

Варшава-Модлін: кінець жовтня

Лондон: липень, 2 рази на тиждень

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Одеси:

Краків: кінець жовтня

Берлін: серпень, 2 рази на тиждень

Будапешт: липень, 2 рази на тиждень

Гданськ: липень, 2 рази на тиждень

Катовіце: липень, 2 рази на тиждень

Познань: кінець жовтня

Вроцлав: кінець жовтня

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Харкова:

Будапешт: липень, 2 рази на тиждень

Вільнюс: кінець жовтня

Краків: кінець жовтня

Познань: кінець жовтня

Варшава: продажу закриті

Дати перезапуску рейсів Ryanair з Херсона:

Відень: серпень, 2 рази на тиждень

Катовіце: продажі закриті

Краків: кінець жовтня

Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів.

Тим часом, в Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту.

Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов.

Тем временем, в Ryanair запретили очереди в туалеты во время полета.