Експрес "Київ-Бориспіль" завтра призупиняє рух

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 00:00 17 березня призупинить курсування експресу за маршрутом "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Це пов'язано з падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами. "Укрзалізниця" нагадує, що внутрішнє залізничне пасажирське сполучення зараз здійснюється в штатному режимі згідно з графіком. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, тривають. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський просить Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничного, авіаційного та міжміського автобусного пасажирського сполучення. За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу). Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки і продуктові, також заклади закриваються в інших містах.