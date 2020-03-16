Експрес "Київ-Бориспіль" завтра призупиняє рух

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 00:00 17 березня призупинить курсування експресу за маршрутом "Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Це пов'язано з падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами.

"Укрзалізниця" нагадує, що внутрішнє залізничне пасажирське сполучення зараз здійснюється в штатному режимі згідно з графіком.

Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський просить Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничного, авіаційного та міжміського автобусного пасажирського сполучення.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки і продуктові, також заклади закриваються в інших містах.