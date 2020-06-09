"Записам Деркача" з розмовою Байдена і Порошенка призначили експертизу, — Венедиктова

Експертизу записів розмов експрезидента Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена від 16 листопада 2016 року, оприлюднених депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), призначили правоохоронні органи.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю Українським Новинам

"Наскільки мені відомо, експертиза призначена. Зараз визначаються обставини здійснення записів, коло присутніх осіб, застосовувані технічні засоби і можливість ідентифікувати голоси. Справа розслідується строго в рамках закону, щоб вона не стала політичною у світлі майбутніх виборів у США", — повідомила вона.

За її словами, після цього будуть відбиратися зразки голосу Порошенка.

Також вона вважає, що після проведення експертизи потрібно буде порушувати питання співпраці з США у цій справі.

"Я думаю, що це питання потрібно буде підіймати після експертизи. Якщо слідчі і прокурори визначать, що така співпраця необхідна, то таке питання слід вирішити. Тут, повторюся, важливо не зайти у полі зовнішньої політики, тому що так звані експерти намагаються своїми проплаченими публікаціями нагнітати там ситуацію для того, щоб якось вплинути на це. Наша задача — не стати інструментом політичних ігор", - зазначила Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко заявляє про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Деркачем записів його розмов з Байденом і просить Службу безпеки України розслідувати їх походження.

Офіс генпрокурора доручив НАБУ та СБУ розслідувати справу за записами Деркача про розмову Байдена і Порошенка.