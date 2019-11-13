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13 листопада 2019, середа, 16:33 272
Судова влада 2019-11-13T16:42:31+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура і НАБУ повинні відкрити кримінальні провадження проти вищих посадових осіб України за матеріала

Генпрокуратура і НАБУ повинні відкрити кримінальні провадження проти вищих посадових осіб України за матеріалами Деркача, – Наливайченко

Валентин Наливайченко, Андрій Деркач

Генпрокуратура і НАБУ повинні відкрити кримінальні провадження проти вищих посадових осіб України за матеріалами, наданими Андрієм Деркачем. Про це сьогодні в ефірі програми "Доброго ранку, Країно!" заявив народний депутат України, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, коментуючи заяви Деркача з міжнародної корупції і отриманням Хантером Байденом грошей від компанії "Burisma".

Він зазначив, що Деркач надав дуже важливі доказові матеріали.

"Генпрокуратура і НАБУ повинні відкрити кримінальні провадження проти вищих посадових осіб України за цими матеріалами, оскільки ті мільярди, які опубліковані і в доказовому матеріалі Деркача представлені, викрадалися з українських газових родовищ, з українського бюджету, в українських громадян", - підкреслив Наливайченко.

На питання, "хто зупиняв розслідування?", екс-голова СБУ відповів, що це колишній президент і його найближче оточення.

"Тому що самі на цьому жирували, самі на цьому збагачувались", - зазначив він.

Він заявив, що розслідування - це внутрішньоукраїнське справа.

"Відповідальність Рябошапки - розслідувати цю справу, а не скидати в інші країни. Розслідувати розкрадання з українського бюджету - це українська справа, українська юрисдикція, повинні розслідувати Генеральна прокуратура і НАБУ", - сказав Наливайченко.

На його думку, потрібно створити спільну слідчу групу наших правоохоронних органів і американських, вийти на серйозне розслідування, на арешти і повернення коштів і на залучення до відповідальності корупціонерів з України.

"Я, як професіонал, виступаю за те, щоб залучити до розслідування міжнародних фахівців. У разі такого розслідування, американські та інші партнери визнають, що нарешті в Україні почали хоча б боротися з корупцією", - заявив Наливайченко.

11 листопада народний депутат Андрій Деркач повідомив у своєму відео-блозі, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький почав розслідування з його заяв за фактами надання Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) інформації посольству США в Україні. Також він зазначив, що з травня 2014-го до жовтня 2015 року компанія Burisma ("Бурісма") перевела на компанію Rosemont $4 млн 817 тис., А остання перерахувала вже на рахунки сина колишнього віце-президента Джо Байдена - Хантера винагороду в розмірі $ 871 тис.

Як повідомлялося раніше, 9 жовтня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив службове листування НАБУ і посольства США, згідно з яким перший заступник НАБУ  через свою помічницю Поліну Чиж тривалий час надавав посольству США інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні і США.

Згідно з його даними, працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від працівниці посольства США Анни Ємельянової надати інформацію у справі екс-міністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив суми грошей, які були перераховані представникам Burisma Group, в тому числі і Хантера Байдена. Згідно з документами, в загальному на користь Хантера Байдена, Олександра Кваснєвського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила менше $ 16,5 млн.

За словами Деркача, Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника в рамках кримінального провадження по Burisma, але постійно отримував формальні відписки. Діяльність Шокіна, на думку нардепа, викликала неприховане роздратування Джо Байдена і його п'ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справу Злочевського і Burisma.

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став $ 1 млрд кредитної гарантії, який США повинні були надати Україні:" Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в раді міжнародних відносин США в січні 2018 року ".

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