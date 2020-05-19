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  • Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача
19 травня 2020, вівторок, 18:21 32
Політика 2020-05-19T18:45:16+03:00
Українські Новини
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача

Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача

Надежда Комендантова
Джо Байден, Транш МВФ, Олексій Порошенко, Юрій Луценко, Андрій Деркач, записи Деркача

Колишній Президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, а також пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд доларів.

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенко, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

Запису розмови Байдена і Порошенко Деркач оприлюднив на прес-конференції.

Зокрема, Байден заявляв, що для отримання траншу в розмірі 1 млрд доларів влада України повинна призначити новий уряд і нового генерального прокурора замість Віктора Шокіна.

У свою чергу Порошенко запропонував на посаду нового генпрокурора Юрія Луценка, але зазначив, що якщо США будуть проти цього призначення, то він не буде пропонувати парламенту цю кандидатуру.

"Якщо ви вважаєте, що політично мотивована особистість не зовсім підходить на цю посаду, то я відкликаю свою пропозицію", - заявив він у розмові з Байденом.

При цьому Порошенко зазначив, що ніхто не знав на той момент, що він збирається запропонувати кандидатуру Луценка.

Деркач оприлюднив записи розмов у вівторок і повідомив, що їх йому передали якісь журналісти-розслідувачі.

Імена цих журналістів Деркач не назвав.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом втручання Байдена в діяльність Шокіна.

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%. Записи телефонних розмов, які відбулися в кінці 2015 року і впродовж 2016 року між колишнім Президентом України Порошенко і державним секретарем США Джозефом Байденом були оприлюднені на сьогоднішній прес-конференції Деркача в агентстві "Інтерфакс-Україна".

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