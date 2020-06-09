Венедіктова розповіла, що не буде покривати можливі злочини "Слуг народу"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка вважає ефективними дії Авакова щодо ситуації в Броварах та Кагарлику, не збирається покривати депутатів Верховної Ради від партії "Слуги народу", якщо ті скоять злочини.

Про це вона заявила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я не буду покривати. Чому? Я самодостатня людина, професор, була завідуючою кафедрою. Якби в нашій країні все було добре, я б не заходила в політику. У мене була комфортне життя в Харкові: сім'я, улюблена робота і хобі. У мене немає ні перед ким жодних зобов'язань, я не прийшла сюди когось покривати. Як тільки я в силу якихось причин не зможу забезпечити розслідування в тій чи іншій справі, мені тут робити нічого", - сказала Венедіктова.

За її словами, з нею ніхто не намагався вирішити те чи інше питання.

"Депутати приходять, у них своє бачення речей, але в мене з цим все ОК. Там, де є депутатські повноваження і вони представляють своїх виборців, питань немає, але там, де у них немає повноважень, а щось приватне, то тут, вибачте. Мені здається, що своєю поведінкою я чітко це демонструю", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, підписати підозру експрезиденту Петру Порошенку генеральний прокурор згодна при наявності достатніх підстав і доказів.

У квітна заробітна плата Ірини Венедіктової склала 47 230 гривень.