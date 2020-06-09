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09 червня 2020, вівторок, 11:23 7
Силові структури 2020-06-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Венедіктова розповіла, що не буде покривати можливі злочини "Слуг народу"

Венедіктова розповіла, що не буде покривати можливі злочини "Слуг народу"

Кира Молчанова
Генпрокурор, Слуга народу, Генеральний прокурор України, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktovа
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktovа

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка вважає ефективними дії Авакова щодо ситуації в Броварах та Кагарлику, не збирається покривати депутатів Верховної Ради від партії "Слуги народу", якщо ті скоять злочини. 

Про це вона заявила в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я не буду покривати. Чому? Я самодостатня людина, професор, була завідуючою кафедрою. Якби в нашій країні все було добре, я б не заходила в політику. У мене була комфортне життя в Харкові: сім'я, улюблена робота і хобі. У мене немає ні перед ким жодних зобов'язань, я не прийшла сюди когось покривати. Як тільки я в силу якихось причин не зможу забезпечити розслідування в тій чи іншій справі, мені тут робити нічого", - сказала Венедіктова.

За її словами, з нею ніхто не намагався вирішити те чи інше питання.

"Депутати приходять, у них своє бачення речей, але в мене з цим все ОК. Там, де є депутатські повноваження і вони представляють своїх виборців, питань немає, але там, де у них немає повноважень, а щось приватне, то тут, вибачте. Мені здається, що своєю поведінкою я чітко це демонструю", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, підписати підозру експрезиденту Петру Порошенку генеральний прокурор згодна при наявності достатніх підстав і доказів.

У квітна заробітна плата Ірини Венедіктової склала 47 230 гривень.

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