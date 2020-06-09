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09 червня 2020, вівторок, 12:37 5
Суспільство 2020-06-09T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових інфікованих коронавірусом

У Києві за добу вдвічі впала кількість нових інфікованих коронавірусом

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу захворювання на коронавірус виявлено у 33 мешканців Києва, що вдвічі менше у порівняння з показником за 8 червня. Дві людини померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на ствоїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 33 людини. Серед них один медик. Двоє хворих померли. На сьогодні у Києві вже 3523 підтверджених випадки захворювання COVID-19. За період пандемії від коронавіруса померли 79 осіб", - написав мер столиці.

Серед тих, у кого захворювання підтвердили за минулу добу: 20 жінок у віці від 19 до 82 років. 12 чоловіків від 19 до 73 років. І хлопчик, якому 9 років.

В лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

"Одужали за минулу добу 37 киян. Всього коронавірус подолали 925 жителів столиці. Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили у Святошинському районі - 7. В Оболонському та Подільському - по 5 випадків", - зазначив Віталій Кличко.

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