Від завтра знову запрацюють пункти пропуски в зоні ООС

Тоді як бойовики в зоні ООС продовжують провокації, пункти пропуску в зоні проведення операції Об'єднаних сил відновлять роботу 10 червня. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Завтра, 10 червня, з 11:00 відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого сполучення у районі проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в ньому.

Наголошується, що пропуск громадян та транспортних засобів буде проводитися щодня з 11:00 до 14:00 і здійснюватися: для автомобільного сполучення через КПВВ "Маріїнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове"; для пішого повідомлення через КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар".

При в'їзді на підконтрольну уряду територію України буде проводитися температурний скринінг.

Обов'язковою умовою також є перебування у захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Також зазначено, що для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів №392 від 20 травня.

Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам: при наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтвердних документів); які їдуть для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, які їх супроводжують (при пред'явленні сертифіката та запрошення-перепустки).

Громадяни, які будуть перетинати лінію розмежування для участі в складанні ЗНО та особи, що супроводжують їх, будуть звільнені від заходів обов'язкової самоізоляції або обсервації.

Пропуск інших осіб буде здійснюватися після оформлення громадян пріоритетної категорії.

Як повідомляли Українські Новини, масові заходи в Україні поки що не дозволять.

Проте графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні епідситуації.