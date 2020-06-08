У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом

Кількість хворих інфікованих коронавірусом у Києві 7 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 72 людини до 3 490, померли 77 осіб (за добу смертей не зафіксовано).

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 72 жителів Києва підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 3 490 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Кличко додав, що серед хворих 43 жінки у віці від 23 до 84 років, 25 чоловіків від 21 до 71 року.

Також захворіли 2 дівчинки, яким 1 і 9 років і 2 хлопчика у віці 8 місяців і 10 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі (14), Деснянському та Оболонському (10), Шевченківському (9).

Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 6 червня, в Україні зафіксували в два рази більше нових випадків коронавірусу, ніж випадків одужання після нього.

Також в Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.