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08 червня 2020, понеділок, 09:21 24
Суспільство 2020-06-08T11:40:51+03:00
Українські Новини
Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення

Україна 89-й день на карантині. Які діють послаблення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні, 8 червня, в Україні розпочався 89-й день карантину, який Кабмін ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. А на засіданні уряду 20 травня було прийнято рішення продовжити дію обмежень до 22 червня, до закінчення яких залишилося 14 днів.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, винятком стали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де Моз поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію.

Також Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

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