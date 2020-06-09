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09 червня 2020, вівторок, 12:10 10
Політика 2020-06-09T13:15:02+03:00
Українські Новини
До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей

До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей

Анна Рудык
Карантин, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Станом на ранок 9 червня Київ і 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показникам інцидентності не відповідають Київ (15,23 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Волинська (16,58), Львівська (19,00), Житомирська (13,17), Закарпатська (16,67), Рівненська (23,51), Тернопільська (12,04) і Чернівецька (35,40) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%).

Найбільший показник заповнювання у Чернівецькій (43,13%) області, у Києві (42,43%) і Кіровоградській (33,64%) області.

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 63,19.

Як повідомляли Українські Новини, з завтрашнього дня пункти пропуску в зоні ООС відновлять роботу.

Також МОЗ змінив вимоги до роботи ринків..

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