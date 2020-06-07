Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи

Сьогодні розпочався 87-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса і кілька областей вже почали скасовувати ослаблення карантину, введені раніше до цього через стрімке збільшення кількості хворих - наприклад, Донецької, Волинської і Житомирської області скасували ослаблення карантину, в той час, як Львівська область раніше продовжила карантин до 12 червня.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 16 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де Моз поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня:

Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів;

люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію;

буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України;

перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Тим часом, в Києві за добу 83 нових заражених коронавірусом. Померли дві людини.