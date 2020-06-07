підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 червня 2020, неділя, 08:13 6
Суспільство 2020-06-07T08:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи

Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Лікар. Медик. Коронавірус. Фото: Pixabay
Карантин. Лікар. Медик. Коронавірус. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 87-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса і кілька областей вже почали скасовувати ослаблення карантину, введені раніше до цього через стрімке збільшення кількості хворих - наприклад, Донецької, Волинської і Житомирської області скасували ослаблення карантину, в той час, як Львівська область раніше продовжила карантин до 12 червня.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 16 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де Моз поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня:

  • Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів;
  • люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію;
  • буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України;
  • перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Тим часом, в Києві за добу 83 нових заражених коронавірусом. Померли дві людини.

Кількість випадків коронавіруса в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 550, всього 26 514 випадків з початку епідемії.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Карантин в Україні Послаблення карантину

У Києві продовжує зростати кількість нових випадкі...
Послаблення карантину скасували ще в двох областях...
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволен...
Туреччина планує дозвилити перельоти з України і щ...
Послаблення карантину скасували ще в двох областях
Нардеп М'ялик вніс в декларацію 158 квартир, 1 млн доларів та 150 млн гривень готівкою
Новини
У Житомирській області посилили карантин через зростання числа хворих 08:41
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи 08:13
Володимир Зеленський з журналістами у Залісся. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було 00:30
Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації 23:45
Послаблення карантину скасували ще в двох областях 23:23
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
більше новин
Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok