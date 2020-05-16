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16 травня 2020, субота, 20:04 7
Політика 2020-05-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі

Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у медиків, Коронавірус у лікарів
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepikКоро
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepikКоро

Поки в Україні медики борються з коронавірусом саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що з 3 тис. випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників тільки кожен другий був розглянутий як професійне захворювання.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кожен випадок захворювання COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання. Ми вже неодноразово звертали на це увагу і говорили керівникам закладів охорони здоров'я. Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти в Державну службу з питань праці, проводити розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров'я нехтують цим. З понад 3 тис. випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників зараз повідомлено лише про захворюваннях кожного другого медика!" - написав він.

Ляшко зазначив, що відповідне дослідження було лише у 10 випадках захворювання, в 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю і хворобою.

"Закривати очі на таку ситуацію не можна. Тому сьогодні було проведено чергову нараду з працівниками Державної служби з питань праці, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів, Міністерства охорони здоров'я", - додав Ляшко.

Згідно з повідомленням, існують проблеми із залученням епідеміологів до складу профільних комісій.

Ляшко підкреслив, що свої пояснення повинні надати керівники 5 лабораторних центрів, які не делегують епідеміологів до складу комісій.

"Всі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій. Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Медики не повинні страждати із-за бюрократичних процедур", - написав головний санітарний лікар.

Як повідомляли Українські Новини, 13 травня Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19 перелік професійних захворювань.

Сьогодні в Україні не вистачає медпрацівників середнього і молодшого рівня, масово звільняються в умовах пандемії, в той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні досягла 10 861 випадків станом на 1 травня

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