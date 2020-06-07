В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей загинули від інфекції

В Україні за добу 6 червня підтвердили 485 нових випадків коронавірусної інфекції, також за добу 242 людини одужали - і вперше за три дні в країні захворіли менше 500 осіб. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали і 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли.

За даними РНБО графік захворюваності коронавірусом виглядає так:

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків).

Випадки зараження коронавірусом є у всіх регіонах країни:

Вінницька область – 1136;

Волинська область – 1052;

Дніпропетровська область – 971;

Донецька область – 231;

Житомирська область – 881;

Закарпатська область – 1322;

Запорізька область – 495;

Івано-Франківська область – 1562;

Київ – 3418;

Київська область – 1784;

Кіровоградська область – 553;

Луганська область – 54;

Львівська область – 2121;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 996;

Полтавська область – 274;

Рівненська область – 2046;

Сумська область – 193;

Тернопільська область – 1275;

Харківська область – 1251;

Херсонська область – 179;

Хмельницька область – 518;

Черкаська область – 460;

Чернігівська область – 257;

Чернівецька область – 3639.

Херсонська область стала єдиною, де за добу не виявлено жодного випадку захворювання.

Тим часом, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи.

В Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.