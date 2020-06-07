В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей загинули від інфекції

В Україні за добу 6 червня підтвердили 485 нових випадків коронавірусної інфекції, також за добу 242 людини одужали - і вперше за три дні в країні захворіли менше 500 осіб. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали і 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли. За даними РНБО графік захворюваності коронавірусом виглядає так: Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків). Випадки зараження коронавірусом є у всіх регіонах країни: Вінницька область – 1136; Волинська область – 1052; Дніпропетровська область – 971; Донецька область – 231; Житомирська область – 881; Закарпатська область – 1322; Запорізька область – 495; Івано-Франківська область – 1562; Київ – 3418; Київська область – 1784; Кіровоградська область – 553; Луганська область – 54; Львівська область – 2121; Миколаївська область – 309; Одеська область – 996; Полтавська область – 274; Рівненська область – 2046; Сумська область – 193; Тернопільська область – 1275; Харківська область – 1251; Херсонська область – 179; Хмельницька область – 518; Черкаська область – 460; Чернігівська область – 257; Чернівецька область – 3639. Херсонська область стала єдиною, де за добу не виявлено жодного випадку захворювання. Тим часом, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи. В Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.