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07 червня 2020, неділя, 10:11 10
Суспільство 2020-06-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей загинули від інфекції

В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей загинули від інфекції

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за добу 6 червня підтвердили 485 нових випадків коронавірусної інфекції, також за добу 242 людини одужали - і вперше за три дні в країні захворіли менше 500 осіб. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 26 999 осіб, з них 12 054 пацієнтів одужали і 788 - померли. За минулу добу 242 людини одужали і 11 померли.

За даними РНБО графік захворюваності коронавірусом виглядає так:

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Львівській (68) та Чернівецькій областях (54), а також у Києві (43 випадків).

Випадки зараження коронавірусом є у всіх регіонах країни:

  • Вінницька область – 1136;
  • Волинська область – 1052;
  • Дніпропетровська область – 971;
  • Донецька область – 231;
  • Житомирська область – 881;
  • Закарпатська область – 1322;
  • Запорізька область – 495;
  • Івано-Франківська область – 1562;
  • Київ – 3418;
  • Київська область – 1784;
  • Кіровоградська область – 553;
  • Луганська область – 54;
  • Львівська область – 2121;
  • Миколаївська область – 309;
  • Одеська область – 996;
  • Полтавська область – 274;
  • Рівненська область – 2046;
  • Сумська область – 193;
  • Тернопільська область – 1275;
  • Харківська область – 1251;
  • Херсонська область – 179;
  • Хмельницька область – 518;
  • Черкаська область – 460;
  • Чернігівська область – 257;
  • Чернівецька область – 3639.

Херсонська область стала єдиною, де за добу не виявлено жодного випадку захворювання.

Тим часом, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи.

В Житомирській області посилили карантин через збільшення кількості хворих.

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