У Житомирській області посилили карантин через зростання кількості хворих

Місцева влада посилила карантинні заходи в Житомирській области, як і ще дві області України, внаслідок збільшенням кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні Житомирської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 у Житомирській області - 123 за період з 1 по 4 червня включно - на території області посилено протиепідемічні заходи, особливо під час вихідних і святкових днів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється діяльність: закладів харчування (прийом відвідувачів у приміщеннях); закладів культури, зокрема з прийомом відвідувачів, у тому числі культурних заходів.

Також не можна проводити релігійні заходи і богослужіння.

При цьому особи, які досягли 60-річного віку, мають і надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

Крім того, в області будуть регулярно здійснюватися перевірки роботи ринків і магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також при перевезеннях громадян міським, приміським та міжміським транспортом.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи.

Львівська область раніше продовжила карантин до 12 червня.