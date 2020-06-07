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07 червня 2020, неділя, 08:41 13
Суспільство 2020-06-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
У Житомирській області посилили карантин через зростання кількості хворих

У Житомирській області посилили карантин через зростання кількості хворих

Ольга Фандорина
Житомирська область, Карантин в Україні, Посилення карантину, Послаблення карантину
Маска. Антисептик. Рукавички. Фото: Pixabay
Маска. Антисептик. Рукавички. Фото: Pixabay

Місцева влада посилила карантинні заходи в Житомирській области, як і ще дві області України, внаслідок збільшенням кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться у повідомленні Житомирської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 у Житомирській області - 123 за період з 1 по 4 червня включно - на території області посилено протиепідемічні заходи, особливо під час вихідних і святкових днів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється діяльність: закладів харчування (прийом відвідувачів у приміщеннях); закладів культури, зокрема з прийомом відвідувачів, у тому числі культурних заходів.

Також не можна проводити релігійні заходи і богослужіння.

При цьому особи, які досягли 60-річного віку, мають і надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

Крім того, в області будуть регулярно здійснюватися перевірки роботи ринків і магазинів щодо дотримання карантинних заходів, а також при перевезеннях громадян міським, приміським та міжміським транспортом.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи.

Львівська область раніше продовжила карантин до 12 червня.

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