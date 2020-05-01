Європейські країни виходять з карантину. Чи планувати українцям літню відпустку в ЄС

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко порадив українцям гарненько подумати, чи варто по закінченню епідемії коронавірусу і скасуванні карантину вирушати на відпочинок в Європу.

Про це розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні" .

За його словами, в таких країнах, як Італія, яка найбільше постраждала від Covid-19, є маса ідей на запрошення туристів. Починаючи з того, що уряд буде компенсувати частину вартості авіаквитків, наприклад, на Сицилію.



"Інше цікаве питання з тими нашими громадянами, які ще місяць тому брали тури, умовно, по 100 дол. в п'ятизірковому готелі з очевидних причин, ризикуючи своїм життям та здоров'ям своїх близьких, і їхали в ці тури. Багато хто з них, на жаль, все ще залишається за кордоном. Зараз у них закінчуються кошти для існування, строки перебування в готелях та туристичні візи. Наша держава "витягує" цих людей рейсами, обсервуючи їх по прильоту", – нагадав віце-прем'єр.



Пристайко рекомендує подумати перед тим, як планувати на це літо поїздки за кордон.



"На сьогоднішній день, коли всі країни ще закриті, коли зменшено кількість рейсів, коли навіть Україна закрита, я б рекомендував двічі подумати перед тим, як планувати на це літо поїздки за кордон", – резюмував Пристайко.



Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу може тривати два роки.