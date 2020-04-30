В Україні зростає попит на внутрішній туризм на літній сезон-2020

Туристичний оператор компанія Join Up відзначає наявність попиту на внутрішній туризм серед українців у літньому сезоні 2020 року, в той час, як эксерты прогнозують, що через коронавірус туризм в Україні зазнає серйозних збитків.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба компанії.

"Попит є, і як тільки епідеміологічна ситуація дозволить відкрити сезон, Join Up зможе відправити українців на відпочинок", - сказали в кампанії.

На даний момент туроператор допрацьовує річну програму, а частина турів вже з'явилася на сайті компанії.

На думку Join Up, популярними туристичними напрямками після виходу з карантину стануть сіті-брейк-тури (поїздки на кілька днів в інші міста), дитячий і оздоровчий туризм, а також відпочинок на морі та в горах.

На даний момент на сайті туроператора можна забронювати тури, починаючи з 13 травня.

Наприклад, доступний для замовлення тур з Києва до тризірковий готель Одеси в період з 13 по 17 травня на двох.

У прес-службі уточнили, що хоча графіком такі тури вже заплановані, вони не будуть здійснені в разі продовження карантинних обмежень.

Про зміни в розкладі та умов відпочинку туристів, які вже придбали тури, сповіщає контакт-центр.

Як повідомляли Українські Новини, в турфірмах прогнозують, куди українці зможуть поїхати після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Також під Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) прогнозують, що в 2020 році число міжнародних туристів скоротиться на 20-30% порівняно з показниками за 2019 рік з-за пандемії коронавіруса.