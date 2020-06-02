Вже в липні обмеження зарплат чиновників планують зняти

Україна розраховує, що запроваджений на період карантину обмеження заробітних плат депутатів, чиновників, суддів, прокурорів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень) припинить свою дію до кінця червня.

Про це йдеться в переданому на розгляд раді директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

"Був введений тимчасовий фіксований максимум для всіх зарплат в державному секторі, в тому числі в державних органах та державних підприємствах. Цей максимум повинен бути скасовано до кінця червня, оскільки заходи щодо стримування (COVID19 - ред.) поступово скасовуються", - йдеться в документі.

Ця міра вказана в розділі меморандуму, присвяченій виділення додаткових бюджетних коштів для протидії коронавирусу і підтримки домогосподарств та малого бізнесу у зв'язку з карантином.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розраховував заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірів мінімальної зарплати, або 47,2 тис. гривень, доки діяв карантин.

Заробітна плата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за квітень становила 42,2 тис. гривень, його заступників – від 32,9 до 41,9 тис., а прессекретаря Президента Володимира Зеленського Юлії Мендель – 46,2 тис. гривень, що більше, ніж у Зеленського.