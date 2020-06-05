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05 червня 2020, пʼятниця, 16:45 8
Кабмін 2020-06-05T19:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін підвищив оклад мера Києва і голів облрад на 9%

Кабмін підвищив оклад мера Києва і голів облрад на 9%

Елена Новикова
Віталій Кличко, підвищення зарплат, Голова облради, мери
Зарплата мжра столиці і голови облрад
Зарплата мжра столиці і голови облрад

Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад на 9% до 19,4 тис. гривень, після того, як у квітні із зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу.

Про це йдеться в постанові уряду №441 від 3 червня, передають Українські Новини.

Так, оклад мера Києва і голів облрад збільшено з 17 760 гривень до 19 360 гривень.

Також підвищений оклад першого заступника голови облради, секретаря Київської міської ради (16 940 гривень замість 15 540 гривень) та заступників (15 125 гривень замість 13 880 гривень).

Оклад мерів міст з населенням понад 1 млн осіб збільшено до 16 940 гривень (було 15 540 гривень), голів районних рад в Києві - до 15 520 гривень (було 14 270 гривень), а голів інших районних рад - до 15 500 гривень (було 14 000 гривень).

Документ також передбачає підвищення посадового окладу для інших керівників обласних, районних і міських рад та спеціалістів їх апаратів, працівників апарату органів місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2019 року Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень.

Раніше у зв'язку з введенням карантину зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили. Однак це обмеження планують зняти до кінця червня.

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