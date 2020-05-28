"Слуга народу" напередодні виборів мера Києва: за Тищенка готові проголосувати втричі більше киян, ніж за Ткаченка

Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи" провела соціологічне опитування мешканців Києва щодо виборів міського голови Києва та виборів до Київської міської ради.

Опитування продемонструвало підтримку партії "Слуга народу". За партію Президента Зеленського готові проголосувати 29,53% виборців. "Європейську солідарність" - підтримують 17,15%, "Удар" мера Києва Віталія Кличка - 14,80%, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 10,07%, "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) - 5,86%, інші партії набирають менше 5%.

Результати соціологічного опитування показали, що головним суперником чинного мера Кличко може стати кандидат від партії "Слуга народу". Микола Тищенко в якості кандидата від партії "Слуга народу" на виборах мера Києва набирає 18,3% голосів виборців Києва. У такому разі за чинного мера Віталія Кличка проголосують 34,37%. Олександр Ткаченко в якості кандидата від партії "Слуга народу" на виборах мера Києва набирає 6,19% голосів виборців Києва. У такому разі за чинного мера Віталія Кличка проголосують 35,12%.

За кандидатуру Миколи Тищенка готові проголосувати втричі більше киян, ніж за кандидатуру Олександра Ткаченка. Це підвищує шанси Тищенка як основного конкурента Віталія Кличка, який може висуватися від "Слуги народу".

Під час прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявив, що кандидатом на посаду мера Києва повинен стати представник партії "Слуга народу". Також Зеленський підтвердив, що на виборах мера Києва буде підтримувати кандидата від партії "Слуга народу".

"Що стосується праймеріз, в Києві я чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Буде праймеріз? Буде. Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не лише від "Слуги народу"? Обов'язково. Будуть й кандидати від "Слуги народу", я маю на увазі ті, хто є депутатами від "Слуги народу", і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні нашої фракції "Слуги народу". Але хто буде краще, того я підтримаю", - заявив Президент Зеленський.