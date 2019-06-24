Низці чиновників підвищили зарплати: скільки тепер заробляють губернатори і мери в Україні

Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень.

Про це йдеться в постанові уряду №525 від 19 червня, передають Українські Новини.

Також підвищено оклад першого заступника голови облради, секретаря Київської міської ради (15 540 гривень замість 13 800 гривень) і заступників (13 880 гривень замість 12 400 гривень).

Оклад мерів міст з населенням понад 1 млн осіб збільшено до 15 540 гривень (було 12 200 гривень), голів районних рад у Києві - до 14 270 гривень (було 11 300 гривень), а голів інших районних рад - до 14 000 гривень (було 11 000 гривен).

Документ також передбачає підвищення посадового окладу для інших керівників обл-, рай-, і міськрад і фахівців їх апаратів, співробітників апарату органів місцевого самоврядування та прокуратури.

Крім того, підвищено оклади за ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Так, за 1-й ранг надбавка становитиме 1 000 замість 160 гривень, за 2-й ранг - 900 замість 150 гривень, за 3-й ранг - 800 замість 145 гривень.

Надбавку за 15-й ранг підвищено до 200 гривень замість 45 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за другий тур виборів президента членам ЦВК заплатили до чверті мільйона. Також у травні Гройсман заробив 37,5 тисяч гривень.

Тим часом серед найбільш високооплачуваних керівників держкомпаній на першому місці Коболєв, а на останньому - голова "Укркосмосу".