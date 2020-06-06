Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще 4,3 млрд гривень

У п'ятницю, 5 червня, Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 4,3 млрд гривень, після того, як 4 червня направив 5,9 млрд гривень. Про це сказано у повідомленні ПФУ в соцмережі Facebook. "5 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій за червень", - сказано в повідомленні.

На пенсійні виплати направили 4,3 млрд гривень.

Забезпечено фінансування пенсій за червень на загальну суму 11,4 млрд гривень.Виплата пенсій буде проведена визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсії. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично і вести електронний облік трудового стажу. З жовтня цього року в Україні запустять нову пенсійну систему.

Крім того, які переваги у накопичувальної системи виплат.