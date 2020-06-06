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06 червня 2020, субота, 05:50 7 Інфографіка
Економіка 2020-06-06T07:30:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще 4,3 млрд гривень

Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще 4,3 млрд гривень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, пенсійна реформа, виплата пенсій, Пенсійний фонд, фінансування пенсій
Пенсіонер. Фото: pexels
Пенсіонер. Фото: pexels

У п'ятницю, 5 червня, Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 4,3 млрд гривень, після того, як 4 червня направив 5,9 млрд гривень. Про це сказано у повідомленні ПФУ в соцмережі Facebook. "5 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій за червень", - сказано в повідомленні.

На пенсійні виплати направили 4,3 млрд гривень.

Забезпечено фінансування пенсій за червень на загальну суму 11,4 млрд гривень.Виплата пенсій буде проведена визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсії. Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниПенсії. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично і вести електронний облік трудового стажу. З жовтня цього року в Україні запустять нову пенсійну систему.

Крім того, які переваги у накопичувальної системи виплат.

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