Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично і вести електронний облік трудового стажу

Прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді призначати пенсії за віком автоматично і впровадити облік трудової діяльності в електронній формі у той час, як Україна зобов'язується не зменшувати пенсійний вік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини.

"Автоматичне призначення пенсії за віком та впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Проект закону дозволить призначати пенсію через особистий електронний кабінет на веб-порталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи, а також спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат", – повідомив він.

Прем'єр додав, що документ буде доопрацьований протягом дня і сподівається на підтримку ініціативи у Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, збільшення пенсійного віку визнали неконституційним.

Крім того, в той час, як влітку в Україні палнують підвищити пенсії, Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.