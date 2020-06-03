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03 червня 2020, середа, 15:19 6
Кабмін 2020-06-03T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично і вести електронний облік трудового стажу

Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично і вести електронний облік трудового стажу

Ирина Николенко
Пенсії, Пенсіонери, пенсія, Денис Шмигаль
Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично. Фото:
Кабмін пропонує Раді призначати пенсії за віком автоматично. Фото: "Аіф"

Прем'єр-міністр пропонує Верховній Раді призначати пенсії за віком автоматично і впровадити облік трудової діяльності в електронній формі у той час, як Україна зобов'язується не зменшувати пенсійний вік. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини.

"Автоматичне призначення пенсії за віком та впровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Проект закону дозволить призначати пенсію через особистий електронний кабінет на веб-порталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи, а також спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат", – повідомив він.

Прем'єр додав, що документ буде доопрацьований протягом дня і сподівається на підтримку ініціативи у Верховній Раді.

Як повідомляли Українські Новини, збільшення пенсійного віку визнали неконституційним.

Крім того, в той час, як влітку в Україні палнують підвищити пенсії, Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.

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