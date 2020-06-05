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05 червня 2020, пʼятниця, 07:15 6 Інфографіка
Фінанси 2020-06-05T07:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд за один день виділив на фінансування пенсій 5,9 млрд гривень

Пенсійний фонд за один день виділив на фінансування пенсій 5,9 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсії, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

У четвер, 4 червня, Пенсійний фонд України за графіком продовжив фінансування червневих пенсій, після того, як 3 червня виділив на них 614,1 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні сказано, що на пенсійні виплати спрямовано ще 5,9 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 7,1 млрд грн.

Повідомляється, що виплата пенсій буде проведена у визначену для кожного пенсіонера дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 4 травня. Фото: прес-служба ПФУФінансування пенсій 4 травня. Фото: прес-служба ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, на пенсії в травні направили понад 37 мільярдів гривень.

Разом з цим,Україна не має наміру знижувати пенсійний вік, який підвищили в квітні.

З жовтня в Україні хочуть запустити нову пенсійну систему, яка буде працювати за накопичувальним принципом. Таку пенсію можна буде передати у спадок.

Крім того, Верховна Рада ввела соціальну допомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду, у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність осіб.

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