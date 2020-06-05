Пенсійний фонд за один день виділив на фінансування пенсій 5,9 млрд гривень

У четвер, 4 червня, Пенсійний фонд України за графіком продовжив фінансування червневих пенсій, після того, як 3 червня виділив на них 614,1 млн грн.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні сказано, що на пенсійні виплати спрямовано ще 5,9 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 7,1 млрд грн.

Повідомляється, що виплата пенсій буде проведена у визначену для кожного пенсіонера дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 4 травня. Фото: прес-служба ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, на пенсії в травні направили понад 37 мільярдів гривень.

Разом з цим,Україна не має наміру знижувати пенсійний вік, який підвищили в квітні.

З жовтня в Україні хочуть запустити нову пенсійну систему, яка буде працювати за накопичувальним принципом. Таку пенсію можна буде передати у спадок.

Крім того, Верховна Рада ввела соціальну допомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду, у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність осіб.