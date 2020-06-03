Пенсійна реформа в Україні: які нововведення чекають на українців при нарахуванні виплат

Тоді як Рада ввела соцдопомогу для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і потребують стороннього догляду, в 2020 і 2021 роках в Україні планується впровадити низку нововведень, які будуть стосуватися в тому числі пенсійних виплат, пише "Сегодня.

Основні зміни в питанні нарахування пенсій:

Індексація пенсій

Як уже згадувалося, в травні більшість українських пенсіонерів отримали проіндексовані пенсії. За даними Мінсоцполітики, пенсії були підвищені для 8,4 млн пенсіонерів з майже 11,3 млн осіб. Правда, через низьку інфляцію в 2019 році і порівняно невелике підвищення середньої зарплати, які є базовими показниками для розміру індексації, підвищення пенсій виявилося менш відчутним, ніж в 2019 році. У середньому пенсії підвищили на 259,41 грн, однак для 45% пенсіонерів пенсії зросли лише на 100 грн.

В цілому щомісячні витрати Пенсійного фонду через індексацію зросли майже на 2,7 млрд грн. Якщо для виплати березневих пенсій з Фонду було направлено 36,04 млрд грн, то для травневих - 38,7 млрд.

У планах Мінсоцполітики - на рівні законодавства чітко закріпити конкретну дату проведення індексацій. Якщо це буде зроблено, ситуація нинішнього року, коли пенсіонери чекали підвищені виплати в березні, але отримали їх тільки два місяці по тому, більше не повториться.

Підвищення пенсій для окремих категорій

Як повідомила в ефірі одного з телеканалів міністр соцполітики, в планах уряду - розширити положення про індексацію пенсій на ті категорії пенсіонерів, які отримують виплати на підставі окремих законів. Зокрема, мова йде про пенсіонерів - працівників місцевого самоврядування, науковців, журналістів і т.д.

Також йшлося про те, що можуть бути підвищені пенсії для людей, що мають 40 років стажу, але отримують невеликі пенсії.

Доплати для українців, старших 75 років

З 1 квітня 2020 року спеціальні доплати стали отримувати українські пенсіонери, старші 80 років. Згідно з постановою Кабміну №251 від 1 квітня, доплата передбачена всім пенсіонерам, старшим 80 років, якщо їх пенсія з урахуванням всіх надбавок і доплат не досягає розміру середньої зарплати, яка є підставою для розрахунку пенсій за 2019 рік, тобто менше 9205 грн.

Щомісячна доплата для пенсіонерів, старших 80 років, становить 500 грн. Якщо пенсія з доплатою вийде більш ніж 9205 грн, розмір доплати зменшиться, щоб сума не перевищувала 9205 грн. Якщо пенсія з доплатою виявиться менше 2600 грн, доплата буде збільшена, щоб дотягнути загальну суму до 2600 грн.

Ті, кому 80 років виповниться вже після виходу урядової постанови, отримуватимуть 500 грн з дня свого 80-річчя.

Наступного року подібні доплати планується робити до пенсій усіх пенсіонерів, починаючи з 75 років. Тобто на них зможуть претендувати ті, кому зараз 74 роки, 75, 76 і т. д

За підрахунками Мінсоцполітики, в 2020 році доплати за віком стали отримувати близько 1,5 млн осіб. У наступному році, коли виплати "помолодшають", на них зможуть претендувати ще 1,1 млн людей.

Підвищення мінімальних пенсій

Цього року мінімальні пенсії підвищаться ще двічі: з 1 липня і з 1 грудня. Підстава для підвищень традиційна: збільшення прожиткового мінімуму.

Сьогодні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 1638 грн. Такий же розмір мінімальної пенсії. Уже через місяць, з 1 липня, прожитковий мінімум збільшиться до 1712 грн. Відповідно, на 74 грн виростуть і мінімальні пенсії в липні.

З 1 грудня прожитковий мінімум і мінімальні пенсії зростуть до 1769 грн. Таким чином, грудневе підвищення пенсій становтиме 57 грн.

Ці підвищення стосуватимуть насамперед тих пенсіонерів, у яких офіційний стаж менше необхідного мінімуму. Таких в Україні налічується близько 80 тис. осіб

Індексація пенсій у 2020.

"Карантинна тисяча"

У квітні матеріальну допомогу в зв'язку з карантином, за даними Мінсоцполітики, отримали близько 10 млн пенсіонерів з 11,3 млн. Витрати Пенсійного фонду в цьому місяці збільшилися на 10 млрд грн (до 47 млрд грн). Багато пенсіонерів очікували такої ж допомоги і в травні. Однак, на відміну від більшості інших "карантинних" видів соціальної допомоги (допомоги з безробіття, виплат на дітей підприємців та ін.), Виплата 1000 грн для пенсіонерів була одноразовою.

У постанові Кабміну №251, про яку вже згадувалося, записано: "... забезпечити проведення в квітні 2020 року ... виплату одноразової грошової допомоги ...".

Однак в одному зі своїх виступів на телеканалі міністр соцполітики Марина Лазебна зізналася, що уряд шукає можливість продовження подібних виплат. Сьогодні на них просто не вистачає грошей ні у ПФУ, ні в бюджеті. Якщо ситуація зміниться (а це можливо після надходження міжнародної фінансової допомоги в Україні), виплати можуть продовжитися. Правда, з слів міністра, "можливо, це буде не тисяча".

Як повідомляли Українські Новини, через місяць в Україні підвищать пенсію: додатково 131 гривню отримають ті пенсіонери, що не напрацювали досить стажу до виходу на пенсію, але вже в пенсійному віці. Також надбавку отримають і ті особи, які мають стаж понад 30 років у жінок, і більше 35 років у чоловіків.

Тим часом, Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій у червні 594,8 мільйона гривень