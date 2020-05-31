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31 мая 2020, воскресенье, 21:49 21
Политика 2020-05-31T22:30:02+03:00
Українські Новини
Дубинский будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Дубинский будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Ярина Вацяк
Праймериз, Александр Дубинский, Выборы мэра Киева
Александр Дубинский
Александр Дубинский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") будет участвовать в публичном внутрипартийном праймеризе на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Я, как и многие киевляне, не доволен тем, как развивается наш славный город. Потому что он идет не туда и под управлением не тех людей... Я не случайно выбрал именно для этого разговора Шулявский мост... Неудобная конструкция, с которой не съехать, не заехать на которую нормально не возможно, стоила нам, киевлянам, 1,7 млрд гривен. В Китае за такие деньги строят 5 мостов", - сказал он.

Дубинский для записи видеообращения выбрал Шулявскую улицу, а также Крещатик.

"В Киеве много главных и больших проблем, о которых можно говорить бесконечно, но главная проблема вот здесь, за моей спиной: Киевский горсовет, Киевская горадминистрация, Киевский мэр. Именно они превращают наш город из города каштанов в город туй. Принял для себя решение принять участие в праймериз, который объявил Президент Владимир Зеленский, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре прошлого года Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева, которые должны состояться в октябре 2020 года.

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