Ткаченко заявив, що братиме участь в праймеріз на кандидата в мери Києва

Депутат Верховної Ради Олександр Ткаченко (фракція - "Слуга народу") буде брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери Києва, також про висунення заявив Олександр Дубинський.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Думаю, час повернути гордість за те, яким може бути місто сьогодні і завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників або забудовників, в якому жити гідно, красиво і приємно. Тому вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу"на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ", - сказав Ткаченко.

Раніше стало відомо, що 42,5% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" проголосували б на виборах мера Києва за нинішнього мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, 12,4% - за власника клініки Eurolab Андрія Пальчевського, 7,2% - за депутата Ткаченка.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у "Слуги народу" спростували, що їхнім кандидатом на виборах мера в Києві буде Микола Тищенко або Олександр Ткаченко не менш 130 депутатів від однойменної фракції у Верховній Раді попросили Президента Володимира Зеленського провести публічний внутрішньопартійний праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.