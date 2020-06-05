На акції протесту за відставку Авакова чоловік підпалив себе

На мітингу під Верховною Радою, де близько тисячі протетсувальників намагаються домогтися відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який сьогодні звітує у Верховні Раді, житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе. Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Української правди". Відомо, що Ляшенко з родиною приїхав з Нової Каховки. Він протестує проти рейдерського захоплення. За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова". Щоб звернути увагу на те, що трапилося, чоловік вирішив себе підпалити. Ляшенко підпалює себе вже вдруге. Попередній підпал був в 2005 році. Зараз чоловік вимагає справедливості в питанні рейдерського захоплення його майна і відставки Авакова. Як повідомляли Українські Новини, на думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 92% всіх вбивств в Україні у 2020 році розкрито. Крім того, 4 червня Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів Ради за його відставку. Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС та займає свою посаду вже 6 років і 4 місяці.