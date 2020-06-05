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  • На акції протесту за відставку Авакова чоловік підпалив себе
05 червня 2020, пʼятниця, 11:45 50
Події 2020-06-05T14:15:04+03:00
Українські Новини
На акції протесту за відставку Авакова чоловік підпалив себе

На акції протесту за відставку Авакова чоловік підпалив себе

Кира Молчанова
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Чоловік намагався себе спалити під Верховною Радою. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews
Чоловік намагався себе спалити під Верховною Радою. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

На мітингу під Верховною Радою, де близько тисячі протетсувальників намагаються домогтися відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який сьогодні звітує у Верховні Раді, житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Української правди".

Відомо, що Ляшенко з родиною приїхав з Нової Каховки. Він протестує проти рейдерського захоплення. За словами Ляшенка, у них відібрали майно, і зараз там шиють "рюкзаки Авакова".

Щоб звернути увагу на те, що трапилося, чоловік вирішив себе підпалити.

Ляшенко підпалює себе вже вдруге. Попередній підпал був в 2005 році.

Зараз чоловік вимагає справедливості в питанні рейдерського захоплення його майна і відставки Авакова.

Як повідомляли Українські Новини, на думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 92% всіх вбивств в Україні у 2020 році розкрито.

Крім того, 4 червня Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів Ради за його відставку.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС та займає свою посаду вже 6 років і 4 місяці.

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