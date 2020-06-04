Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів за його відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який встановив рекорд України – найдовше очолює МВС та займає свою посаду вже 6 років і 4 місяці, відмовився коментувати збір підписів депутатів Верховної Ради за його відставку. Про це він сказав Українським Новинам. "З чого ви взяли, що я буду це коментувати", - сказав він. Інших подробиць він не повідомив. На сьогодні Аваков бере участь у координаційній нараді в Генеральній прокуратурі. Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова. За його словами, у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Крім того, фракція "Слуга народу" офіційно запросила Арсена Авакова відзвітувати за Кагарлик і Бровари на погоджувальній раді в п'ятницю, 5 червня. Тим часом фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді має намір підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ у разі реєстрації відповідного проєкту постанови, однак ініціює збір підписів за відставку всього уряду.