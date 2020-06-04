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04 червня 2020, четвер, 11:25 11
Силові структури 2020-06-04T15:06:26+03:00
Українські Новини
Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів за його відставку

Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів за його відставку

Валерия Драгомирова
Рада, Арсен Аваков, мвс, МВС України, відставка Авакова
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який встановив рекорд України – найдовше очолює МВС та займає свою посаду вже 6 років і 4 місяці, відмовився коментувати збір підписів депутатів Верховної Ради за його відставку.

Про це він сказав Українським Новинам.

"З чого ви взяли, що я буду це коментувати", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

На сьогодні Аваков бере участь у координаційній нараді в Генеральній прокуратурі.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова. За його словами, у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, фракція "Слуга народу" офіційно запросила Арсена Авакова відзвітувати за Кагарлик і Бровари на погоджувальній раді в п'ятницю, 5 червня.

Тим часом фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді має намір підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ у разі реєстрації відповідного проєкту постанови, однак ініціює збір підписів за відставку всього уряду. 

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