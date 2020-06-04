Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів за його відставку

Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який встановив рекорд України – найдовше очолює МВС та займає свою посаду вже 6 років і 4 місяці, відмовився коментувати збір підписів депутатів Верховної Ради за його відставку.

Про це він сказав Українським Новинам.

"З чого ви взяли, що я буду це коментувати", - сказав він.

Інших подробиць він не повідомив.

На сьогодні Аваков бере участь у координаційній нараді в Генеральній прокуратурі.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова. За його словами, у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, фракція "Слуга народу" офіційно запросила Арсена Авакова відзвітувати за Кагарлик і Бровари на погоджувальній раді в п'ятницю, 5 червня.

Тим часом фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді має намір підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ у разі реєстрації відповідного проєкту постанови, однак ініціює збір підписів за відставку всього уряду.