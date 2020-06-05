Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, проти якого в центрі Києва мітингують близько тисячі людей, заявляє, що 92% всіх вбивств в Україні у 2020 році розкрито.

Про це Аваков сказав під час виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"92% - розкриття вбивств в 2020", - сказав він.

За його словами, динаміка розкриття тяжких тілесних ушкоджень також становить 92%.

Він зазначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість умисних вбивств в Україні незначно скоротилася.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада сьогодні слухає міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова про боротьбу з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

4 червня Аваков відмовився коментувати збір підписів депутатів Ради за його відставку.

2 червня Фракція "Голос" в Раді ініціювала збір підписів за відставку Авакова.

1 червня Фракція "Слуга народу" в Раді виступила за заслуховування Авакова на засіданні парламенту в п'ятницю, 5 червня.

Тим часом, кількість мітингувальників під стінами Ради збільшилася.