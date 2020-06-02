Україна не має наміру знижувати пенсійний вік в той час, як влітку в Україні планують підвищити пенсії.

Про це йдеться в переданому на розгляд раді директорів МВФ проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

У проєкті меморандуму зазначається, що продовжиться реалізація заходів пенсійної реформи, розпочатої у 2017 році, спрямованої на підвищення пенсій і стійкість пенсійної системи.

Крім того, в документі наголошується, що в період дії нової програми співпраці не будуть вводитися нові спецпенсії або пільги, не буде знижуватися пенсійний вік.

Крім того, будуть докладати зусиль, щоб зблизити фактичні показники пенсії і прожиткового мінімуму.

"Ми будемо працювати з представниками МВФ над розробкою в 2020 році пропозицій щодо реформування податкової системи, в тому числі шляхом усунення податкових дисбалансів, розширення податкової бази і скорочення можливостей для ухилення від сплати податків", - наголошується в проєкті меморандуму.

Протягом дії програми не будуть вводитися нові податкові пільги та привілеї.

Як повідомляли Українські Новини, Україна раніше обговорювала з МВФ підняття віку виходу на пенсію.

Крім того, Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.