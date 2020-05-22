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22 травня 2020, пʼятниця, 15:06 12 Інфографіка
Економіка 2020-05-22T15:16:44+03:00
Українські Новини
На пенсії в травні направили понад 37 мільярдів гривень

На пенсії в травні направили понад 37 мільярдів гривень

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсії, пенсія, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Гроші
Гроші

Пенсійний фонд 22 травня профінансував пенсійні виплати на 3,8 мільярда гривень у той час, як Міністерство соціальної політики має намір переглянути пенсійну систему і ввести три програми нарахування пенсій.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"22 травня 2020 Пенсійний фонд України (ПФУ), згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій травня", - йдеться в ньому.

Так, станом на 22 травня ПФУ вже профінансував пенсії на суму 37,4 мільярда гривень з початку місяця. З них сьогодні на пенсійні виплати спрямовано 3,8 мільярда гривень.

Пенсії в травні. Інфографіка: ПФУПенсії в травні. Інфографіка: ПФУ

Водночас ПФУ нагадує, що виплата пенсій буде проведено певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсія буде зарахована на рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 1 травня почалася індексація пенсій а виплати протягом 2020 року повинні підвищити ще кілька разів.

Тим часом, щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але і до виходу на відпочинок отримувати високу зарплату.

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