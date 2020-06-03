На фінансування червневих пенсій ПФ направив 1,2 млрд гривень

У середу, 3 червня 2020, Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій червня, після того, як 2 червня почав їх фінансування.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляє відомство, на пенсійні виплати спрямовано ще 614,1 мільйона гривень. Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 1,2 млрд грн.

Повідомляється, що виплата пенсій буде проведена у визначену для кожного пенсіонера дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій у червні. Інфографіка: ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, на пенсії в травні направили понад 37 мільярдів гривень.

Раніше в квітні було профінансовано пенсій на 10,66 млрд грн більше, ніж у березні, на суму 46,7 млрд грн, у зв'язку з виплатою "коронавірусної" тисячі.

Тим часом, Рада ввела соцдопомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80 років і потребують стороннього догляду.