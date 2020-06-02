Рада ввела соцдопомогу досягли 80 років і потребують стороннього догляду одиноким пенсіонерам

Верховна Рада на пленарному засіданні підтримала введення соціальної допомогу у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність осіб, одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду.

За ухвалення законопроекту №2494 в цілому проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом призначається держдопомога у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність осіб одиноким особам, які досягли 80-річного віку, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію у встановленому законом порядку.

Крім цього, передбачається збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (на сьогодні – 5 067 гривень), а для дітей з інвалідністю, над якими встановлена опіка чи піклування, – 3,5 прожиткових мінімумів (7 094 гривні).

У разі якщо на дитини (дитини з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна (крім державної соцдопомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю, згідно із законодавством), розмір такої допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткових мінімумів (для дитини з інвалідністю, над яким встановлена опіка чи піклування, – 3,5 прожиткових мінімумів) та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Також документом передбачається непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім'ї, яка бажає здійснювати підприємницьку діяльність, за рекомендацією держслужби зайнятості може надавати одноразову безпроцентну поворотну допомогу на здобуття економічної самостійності за рахунок коштів держбюджету.

Умови повернення такої допомоги встановлюються Кабінетом Міністрів.

Також непрацюючі працездатні особи можуть залучатися до безкоштовних робіт тимчасового характеру, які організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад згідно з законом.

Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, її розмір і умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як влітку в Україні палнують підвищити пенсії, Міністерство соціальної політики обговорив з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) реформування пенсійної системи.

Раніше президент Володимир Зеленський прогнозував надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старших за 75 років.