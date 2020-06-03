Україна зобов'язується посилити процес добору суддів, – проєкт меморандуму з МВФ

Україна має намір посилити процес відбору суддів і ввести інспекцію з розслідувань дисциплінарних справ щодо суддів, а також розширити фінансування медичної допомоги в рамках програми медгарантій.

Про це йдеться в направленому на розгляд ради директорів Міжнародного валютного фонду проєкті меморандуму, передають Українські Новини.

"Ми будемо зміцнювати верховенство права шляхом забезпечення незалежності, сумлінності та підзвітності судових органів. Ми забезпечимо, щоб процеси відбору суддів та дисциплінарні механізми (в тому числі для Верховного суду) управлялися і здійснювалися особами з високою компетентністю, надійністю і порядністю", - йдеться в ньому.

Також зазначено, що Україна має намір посилювати адміністративні процедури, щоб забезпечити достатньо високий рівень судового розгляду справ, оскарження рішень національних державних органів і забезпечити належні гарантії проти надмірного впливу на прийняття рішень.

Зокрема, Україна зобов'язується вносити поправки до закону про Вищу раду юстиції (ВРЮ) для посилення процесу відбору, що забезпечує його членам бездоганну репутацію і чесність (структурний орієнтир на кінець жовтня 2020 року).

Зазначається, що в результаті внесення поправок до зоакону про вищу юридичну особу (закон № 2016/1798-VIII) і відповідно до рішення Конституційного суду від березня 2020 року створено незалежну комісію для попереднього відбору потенційних кандидатів до вищих судових органів і оцінки їх чесності.

Ця комісія проведе аналогічну разову перевірку чинних членів ВРЮ.

Принаймні половина членів комісії будуть шанованими експертами з визнаними етичними стандартами і судовим досвідом, в тому числі з відповідним досвідом в інших країнах.

Крім того, в поправці буде викладено процедури і критерії для процесу попереднього відбору кандидатів до Вищих судових органів, у тому числі оголошення комісії про подання заявок.

Потім комісія призначить не менше 2 осіб на кожну вакансію, яка буде направлена ​​до відповідних призначальних органів, передбачених Конституцією, для остаточного відбору та затвердження.

У разі негативної оцінки комісією існуючого члена ВРЮ, комісія направить рекомендацію про звільнення до відповідного орган, що призначає.

Також Україна має намір внести зміни до закону ВРЮ (Закон № 2016/1798-VIII) до кінця листопада 2020 року, щоб створити постійну інспекційну одиницю у Вищому судовому суді.

"Цей підрозділ буде відповідати за розслідування дисциплінарних справ щодо суддів і надання рекомендацій до Вищої ради юстиції з дисциплінарних стягнень і санкцій проти суддів. Ми подбаємо про те, щоб підрозділ складався з постійних співробітників для забезпечення послідовності в слідчій практиці і наступності й неупередженості під час розгляду дисциплінарних судових справ", - йдеться в проєкті меморандуму.

Також планується змінити процесуальні кодекси для передачі судового розгляду типових адміністративних справ проти національних державних органів до Верховного суду як суду першої інстанції і до Великої палати Верховного суду як апеляційного суду.

Під час подальших консультацій із зацікавленими сторонами і узгодження з персоналом МВФ критерії визначення зразкових адміністративних справ для передачі до Верховного суду буде доопрацьовано до кінця серпня 2020 року.

Критерії будуть передбачати такі фактори, як справи національного значення, справи, в яких заздалегідь встановлено ​​суму вище порогової або робить істотний вплив або завдає шкоди країні, і буде охоплювати рішення, дії або бездіяльність конкретних національних державних установ (таких як Кабінет Міністрів, міністерства, Національний банк України, Антимонопольний комітет, Вища рада юстиції), Національне антікоррупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції.

Крім цього, з метою підвищення ефективності роботи судів було прийнято закон №2020/460-IX, який оптимізує судові процедури за рахунок скорочення велику завантаженість судів та раціоналізації здатності адміністративних судів припиняти рішення національних державних органів.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ планує виділити Україні 5 млрд доларів, однак питання про нову програму співпраці ще не включено у календар організації.

При цьому Кабмін очікує 3 транші від МВФ.