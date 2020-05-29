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29 травня 2020, пʼятниця, 17:38 11
Фінанси 2020-05-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
Меморандум України з МВФ. Тариф на опалення можуть переглядати щороку

Меморандум України з МВФ. Тариф на опалення можуть переглядати щороку

Кира Молчанова
МВФ, Галнафтогаз, кредит МВФ, Ціна на газ, Тарифи на опалення
МВФ
МВФ

Проект меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом передбачає відсутність продовження спеціальних зобов'язань з продажу газу в тому числі і населенню і щорічний перегляд тарифів на опалення до початку опалювального сезону.

Про це йдеться в меморандумі, текст якого мають Українські Новини.

"Постанову про зобов'язання буде припинено 1 липня 2020 року, після чого ціни будуть як і раніше повністю визначатися ринком. Ми будемо забезпечувати визначення оптових цін прозорим і ефективним ринком. Постанова про зобов'язання буде діяти до травня 2021 року тільки для поставок газу комунальним підприємствам, а тарифи будуть повністю ґрунтуватися на певних ринкових цінах на газ", — йдеться в документі.

Також проектом меморандуму передбачається, що починаючи з опалювального сезону 2020/2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік, щоб відобразити зміни у витратах на газ та інші витрати включаючи капвкладення в тарифах.

Крім того, Кабмін зобов'язується скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 року.

Цією постановою були внесені зміни в правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Зокрема, передбачено, що у разі зміни ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу, торговельної надбавки постачальника), який використовується для виробництва теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти рішення про зміну розміру нарахувань за ці послуги.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня команда співробітників МВФ на чолі з Владковой Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що МВФ схвалить кредитний пакет на 5 млрд доларів на засіданні ради директорів 5 червня.

З 1 січня 2020 року "Нафтогаз" здійснює продаж/постачання газу згідно ПСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування газу для точки входу в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

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