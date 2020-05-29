Меморандум з МВФ. Українців чекає підвищення пенсійного віку

Проект меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом передбачає підвищення пенсійного віку натомість на 5 млрд доларів кредиту. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на повний текст меморандуму з МВФ.

В документі йдеться, що пенсійна реформа, розпочата в 2017 році, продовжиться з "стимулами для більш тривалої роботи", тобто, підвищенням пенсійного віку.

У свою чергу, більше не будуть вводиться спеціальні пенсії або пільги, а законодавство не буде змінюватися в бік зниження фактичного пенсійного віку. Будь-які правки в пенсійному законодавстві будуть перевіряти на здатність вплинути на бюджет.

Меморандум обіцяє, що в перспективі пенсії наблизяться до прожиткового мінімуму. В силі залишається щорічна індексація.

Крім того, в документі прописано, що в питанні розробки системи накопичувальних пенсій влади будуть співпрацювати із зовнішніми партнерами.

Зміни чекають на загальну систему соцдопомоги. За підтримки Світового банку планується об'єднати всі соцпрограми в одній базі, прив'язавши виплати до "мінімального доходу". Також ця програма буде працювати в прив'язці до ринку праці, тобто, малозабезпеченим стануть не тільки платити допомогу, але і запропонують заробляти самим.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 27 травня Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки не включив у свій календар питання щодо нової програми співпраці з Україною.

21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковой Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості. Кошти програми в розмірі 5 млрд доларів будуть виділені на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі України впоратися з наслідками шоку після пандемії коронавірусу.

20 травня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця травня.