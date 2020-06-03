Міжнародний валютний фонд (МВФ) розгляне нову кредитну програму для України 9 червня.

Про це сказано в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

Згідно з даними календаря, МВФ включив у календар ради директорів розгляд питання щодо України на 9 червня.

Наразі календар МВФ розписано до 10 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів 5-6 червня, другий в розмірі 1,6 млрд доларів - восени, третій в розмірі 1,5 млрд доларів - у 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з проектом меморандуму, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів.

Також тариф на опалення можуть переглядати щорічно і українців чекає підвищення пенсійного віку.