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03 червня 2020, середа, 23:32 9
Політика 2020-06-04T00:15:01+03:00
Українські Новини
МВФ розгляне нову кредитну програму для України 9 червня

МВФ розгляне нову кредитну програму для України 9 червня

Надежда Комендантова
МВФ, Кредит, Транш МВФ
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розгляне нову кредитну програму для України 9 червня.

Про це сказано в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

Згідно з даними календаря, МВФ включив у календар ради директорів розгляд питання щодо України на 9 червня.

Наразі календар МВФ розписано до 10 червня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів 5-6 червня, другий в розмірі 1,6 млрд доларів - восени, третій в розмірі 1,5 млрд доларів - у 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з проектом меморандуму, Україна зобов'язується посилити процес добору суддів.

Також тариф на опалення можуть переглядати щорічно і українців чекає підвищення пенсійного віку.

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