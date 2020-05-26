З'явилося відео штурму ДБР музею Гончара для вручення виклику на допит Порошенку

У мережі з'явилося відео штурму співробітниками Держбюро розслідувань музею Гончара у Києві для вручення повістки про виклик на допит колишньому президенту Петру Порошенку, який у вівторок відкрив у музеї виставку своїх картин.

Відео опубліковано на сторінці в Facebook Pavlovsky News.

"Розштовхуючи пресу і народних депутатів, представники Держбюро зайшли в приміщення. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Водночас за словами директора музею Гончара Петра Гончара, в самому приміщенні, де розташовані картини Порошенка і проходять обшуки, його не впустили, а там нібито перебуває адвокат 5-го президента.

"Будемо сподіватися, що вони не заберуть. Це найголовніше", - наголосив Гончар.

Також він наполягає на тому, що співробітники ДБР увірвалися в приміщення незаконно і при цьому ще й пошкодили майно.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію.

Йдеться про епізод, який раніше був невідомий - вивезення з України картин. Наразі у цій справі Порошенко проходить як свідок.