З'явилося відео штурму ДБР музею Гончара для вручення виклику на допит Порошенку

У мережі з'явилося відео штурму співробітниками Держбюро розслідувань музею Гончара у Києві для вручення повістки про виклик на допит колишньому президенту Петру Порошенку, який у вівторок відкрив у музеї виставку своїх картин. Відео опубліковано на сторінці в Facebook Pavlovsky News. "Розштовхуючи пресу і народних депутатів, представники Держбюро зайшли в приміщення. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні. Водночас за словами директора музею Гончара Петра Гончара, в самому приміщенні, де розташовані картини Порошенка і проходять обшуки, його не впустили, а там нібито перебуває адвокат 5-го президента. "Будемо сподіватися, що вони не заберуть. Це найголовніше", - наголосив Гончар. Також він наполягає на тому, що співробітники ДБР увірвалися в приміщення незаконно і при цьому ще й пошкодили майно. Як повідомляли Українські Новини, ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію. Йдеться про епізод, який раніше був невідомий - вивезення з України картин. Наразі у цій справі Порошенко проходить як свідок.