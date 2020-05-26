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26 травня 2020, вівторок, 17:57 27
Силові структури 2020-05-26T20:15:03+03:00
Українські Новини
З'явилося відео штурму ДБР музею Гончара для вручення виклику на допит Порошенку

З'явилося відео штурму ДБР музею Гончара для вручення виклику на допит Порошенку

Ярина Вацяк
ДБР, Петро Порошенко, справа проти Порошенка, музей Гончара

У мережі з'явилося відео штурму співробітниками Держбюро розслідувань музею Гончара у Києві для вручення повістки про виклик на допит колишньому президенту Петру Порошенку, який у вівторок відкрив у музеї виставку своїх картин.  

Відео опубліковано на сторінці в Facebook Pavlovsky News.

"Розштовхуючи пресу і народних депутатів, представники Держбюро зайшли в приміщення. Є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

Водночас за словами директора музею Гончара Петра Гончара, в самому приміщенні, де розташовані картини Порошенка і проходять обшуки, його не впустили, а там нібито перебуває адвокат 5-го президента.

"Будемо сподіватися, що вони не заберуть. Це найголовніше", - наголосив Гончар.

Також він наполягає на тому, що співробітники ДБР увірвалися в приміщення незаконно і при цьому ще й пошкодили майно.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР намагалося отримати доступ до картин Порошенка. В музей викликали поліцію.

Йдеться про епізод, який раніше був невідомий - вивезення з України картин. Наразі у цій справі Порошенко проходить як свідок.

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