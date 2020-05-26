Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин

Колишній президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань через участь у виставці своєї колекції картин.Про це Українським Новинам повідомили у відомстві."Ні, не приходив (на допит)", - сказав представник.Допит був запланований на 11:00.Замість цього, згідно з трансляцією телеканалу "Прямий", Порошенко взяв участь у виставці колекції своїх картин у музеї Івана Гончара. Порошенко в музеї. Скріншот: трансляція Як повідомляли Українські Новини, Порошенко викликали на допит на 26 травня як свідка за справою, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка. Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.