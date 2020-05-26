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26 травня 2020, вівторок, 12:18 34
Суспільство 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин

Порошенко замість допиту пішов у музей відкривати виставку своєї колекції картин

Валерия Драгомирова
ДБР, Допит, Порошенко Петро
Порошенко на виставці. Скріншот: YouTube/Телеканал Прямий
Порошенко на виставці. Скріншот: YouTube/Телеканал Прямий

Колишній президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань через участь у виставці своєї колекції картин.

Про це Українським Новинам повідомили у відомстві.

"Ні, не приходив (на допит)", - сказав представник.

Допит був запланований на 11:00.

Замість цього, згідно з трансляцією телеканалу "Прямий", Порошенко взяв участь у виставці колекції своїх картин у музеї Івана Гончара.

Порошенко в музеї. Скріншот: трансляціяПорошенко в музеї. Скріншот: трансляція

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко викликали на допит на 26 травня як свідка за справою, в якій досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Раніше народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

Тим часом ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом.

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