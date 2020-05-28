Мистецтвознавці оцінили колекцію картин Порошенка

Після скандалу в музеї Гончара навколо виставки картин з колекції екс-президента України Петра Порошенка, портал strana.ua опитав мистецтвознавців і художників про те, які картини з колекції п'ятого Президента України можна назвати шедеврами, у скільки обійшлися Порошенку ці предмети мистецтва і яку художню цінність вони представляють.

"Гарна колекція у Петра Порошенка, з хорошими відомими іменами. Айвазовський, Глазунов. Є серед них і шедеври. Але щоб їх оцінити, їх треба на власні очі побачити. Оцінювати колекцію здалеку - непрофесійно. Так що, у скільки можна оцінити цю колекцію, я вам сказати не зможу", - прокоментував дане зібрання полотен експерт Олександр Брей.

"Можу зазначити, що у людини, яка зібрала цю колекцію, традиційний, консервативний смак. Я б сказав, це смак, характерний для України. Україна - консервативна країна. Так, там є роботи російських художників, а й українських є. Зібрані твори тих авторів, які на слуху і популярні не тільки в Україні, а й на західних аукціонах на кшталт Christie's. Що людині подобалося, то вона і купувала. Людина ж не купувала їх з якоюсь метою, а купувала для себе", - додав Олександр Брей.

"Щоб оцінити художню цінність колекції Петра Олексійовича, потрібно точно знати, чи є ці роботи оригіналами, знати формат, дату, історію походження картини, є на неї документи або немає.А мене був свій досвід з екс-президентом: його соратник Олег Гладковський фактично вкрав у мене скульптуру, яку потім подарував Петру Порошенку на ювілей. Мені за неї так і не заплатили. Тому у мене є підстави сумніватися в тому, що всі твори мистецтва з колекції Петра Олексійовича справжні і у них легальна історія походження. Картина-то може бути справжньої, але вкраденою", - таку думку висловив художник Даніель Грін.

Прі цьому він зазначив, що Петро Олексійович може збирати все що завгодно - це справа смаку. І все ж митцю впало в очі в колекції Порошенка те, що там все еклектично. Художник підкреслив, що у колекції немає загального стилю, цільного смаку. Не існує єдиного хребта у цій колекції. Це просто збірна солянка. звідси і враження, що це несмак. Швидше за все, тому, що Петро Олексійович сам цю колекцію не збирав. Ймовірно, більшість "надарували" його друзі, щось "наколядував".

"Якщо всі роботи з колекції Порошенка - оригінали, тоді ця колекція може коштувати більше 15 млн доларів. Але якщо немає підтвердження легальності походження картин, складно судити. На даний момент і ескізи Матіса, і Марка Шагала можна купувати за 10-15 тисяч доларів, але у цих творів не буде підтвердження легальності походження. А легальність походження - це настільки ж важливо, як і сертифікат справжності. Знаючи, як друзі Петра Олексійовича "віджимають" у художників предмети мистецтва, сумніваюся, що всі ці картини отримані легально", - резюмував Даніель Грін.

"Скажімо так, ніколи Порошенко відомим збирачем живопису не був. Можна багато чого сказати про смак людини, яка збирала цю колекцію. Це смак людини дуже консервативної і навіть відсталої. Але у мене головна претензія навіть не до смаку, а до того, що в колекції немає жодного твору сучасного мистецтва. Жити в цій країні, заробляти гроші в цій країні, тут і зараз, і купувати тільки "мотлох" - це соромно", - заявив репортерам художник Олександр Клименко.

Варто зазначити, що, за інформацією екс-нардепа Сергія Лещенка, в будинку у Петра Порошенка дійсно, висять полотна знаменитих художників - Рубенса і навіть Сандро Боттічеллі, "за яку він виклав восьмизначну суму в доларах на світовому аукціоні". І, на думку Лещенка, саме з метою уникнути обшуку у себе в особняку Порошенко і вирішив виставити частину своєї колекції в музеї, куди потім і нагрянуло Держбюро розслідувань.