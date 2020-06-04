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04 червня 2020, четвер, 13:24 19
Фінанси 2020-06-04T15:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню на п'ятницю і святкові вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

НБУ зміцнив гривню на п'ятницю і святкові вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, курс долара до гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 6,80 коп. до 26,7021 UAH/USD, що встановлюється ним на 5-8 червня, коли в Україні встановлено додатковий вихідний день.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 2,27% до 26,7701 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 червня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Тим часом у Національному банку України нагадали, як буде працювати банківська система на Трійцю. 

Також у травні курс долара в обмінниках продовжив падати. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.

Водночас фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.

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