НБУ зміцнив гривню на п'ятницю і святкові вихідні. Курс нацвалюти до понеділка

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 6,80 коп. до 26,7021 UAH/USD, що встановлюється ним на 5-8 червня, коли в Україні встановлено додатковий вихідний день.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 2,27% до 26,7701 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 червня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Тим часом у Національному банку України нагадали, як буде працювати банківська система на Трійцю.

Також у травні курс долара в обмінниках продовжив падати. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.

Водночас фінансисти прогнозують курс гривні 26-27 UAH/USD у червні.