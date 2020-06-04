Долар продовжує дешевшати, а євро стрімко дорожчає. Курс валют на 4 червня

Курс продажу готівкового долара у четвер, 4 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD порівняно з 3 червня, курс купівлі знизився на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,14 коп. до 29,5000 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,59% до 30,0406 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6153 26,8656 29,5000 30,0406 3,26 3,94 Максимальний 26,7100 27,3000 29,7000 30,4000 3,83 5,00 Мінімальний 26,5000 26,7700 28,8500 29,7500 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанківському валютному ринку курс гривні у середу зміцнився на 8 коп. до 26,72 UAH/USD після зміцнення у вівторок на 1 коп.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 червня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

У травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися. Курс продажу знизився до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,7708 UAH/USD.