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04 червня 2020, четвер, 07:00 5
Економіка 2020-06-04T07:15:02+03:00
Українські Новини
У НБУ розповіли, за яким графіком працюватимуть на Трійцю

У НБУ розповіли, за яким графіком працюватимуть на Трійцю

Елизавета Кесельман
НБУ, вихідні, Графік роботи, трійця 2020
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

Вже через три дні в Україні відзначають День Святої Трійці, завдяки якому українців чекає додатковий вихідний. У Національному банку України нагадали, як буде працювати банківська система в ці дні. Про це повідомила прес-служба фінансової структури, передають Українські Новини.

В НБУ повідомили, що банківська система працюватиме у відповідності з загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні. Якщо святковий день припадає на вихідний, то він переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Тому, згідно з повідомленням, 8 червня, в понеділок, банківська система в Україні не працюватиме.

Графік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк УкраїниГрафік роботи НБУ у 2020. Фото: Facebook Національний банк України

Як повідомляли Українські Новини, раніше ми розповіли, скільки вихідних чекають на українців у червні 2020 року.

Крім того, метеорологи зробили "контрастний" прогноз на літо – очікується аномальна спека з катаклізмами.

 

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