У травні курс долара в обмінниках продовжив знижуватися

У травні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 17,12 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,47 коп. до 26,7708 UAH/USD в той час, як економісти радять не продавати валюту.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 35,04 коп. до 29,3131 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 31,06 коп. до 29,8879 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, після стрімкого підвищення в березні курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків у квітні знизився на 93,09 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс купівлі знизився на 61,36 коп. до 26,8691 UAH/USD.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 29 травня 26,7708 27,0390 29,3131 29,8879 3,2400 3,8700 Середній курс на 4 травня 26,8555 27,2102 28,9627 29,5773 3,1200 3,7000 Порівняно з 4 травня -0,0847 -0,1712 0,3504 0,3106 0,1200 0,1700

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Нагадаємо, Національний банк у період з 25 по 29 травня порівняно з попереднім тижнем, 18-22 травня, скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 68% до 72 млн доларів у той час, як фінансисти дали прогноз щодо курсу гривні.